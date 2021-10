LEGGI ANCHE – Jason Blum svela quali film Blumhouse adatterebbe in serie tv

È da un po’ di tempo che non abbiamo più notizie riguardocon Ryan Gosling. recentemente però il produttoreha offerto un piccolo aggiornamento sul progetto.

In una nuova intervista a Collider Blum ha rivelato che il film è ancora in fase di sviluppo:

Stiamo lavorando alla sceneggiatura, dobbiamo ottenere lo script giusto. Lavorare per ottenere una sceneggiatura in cui Gosling si senta bene, a suo agio e che ne sia entusiasta.

Le ultime notizie riguardo al progetto vedevano Leigh Whannell alla regia.

Nella tessa intervista Blum ha rivelato inoltre che un terzo film di Auguri per la tua morte non è defunto:

Ho un piano. Mettiamola così. Non dirò addio ad Auguri per la tua morte.

Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, autrici di Orange is the New Black, si sono occupate della sceneggiatura sulla base di un trattamento di Gosling.

The Wolfman sarà il secondo film della major nella “nuova” iterazione dei Mostri Universal. Nel 2017 con La Mummia si era tentato un approccio blockbuster chiamato Dark Universe, ma dopo il flop si è deciso di procedere con film individuali a partire da L’uomo invisibile, che ha incassato 124 milioni di dollari (pandemia inclusa) contro un budget di 7. Ora sono in sviluppo Dark Army di Paul Feig, Renfield di Dexter Fletcher, Invisible Woman di Elizabeth Banks, The Monster Mash di Matt Stawski e Dracula di Karyn Kusama.

Il più recente film dedicato a Wolfman è del 2010, diretto da Joe Johnston con Benicio del Toro nei panni dell’iconico mostro.

