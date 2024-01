Presumiamo che l’affermazione fatta da Jason Momoa sul “non avere una casa” fatta durante un’intervista con Entertainment Tonight rilasciata per la promozione della sua docuserie “On the roam” (in arrivo su HBO Max il 18 gennaio negli Stati Uniti, trovate il trailer su YouTube), non vada presa in senso letterale quanto come una metafora del mood con cui approccia questo momento di vita personale e professionale.

La docuserie citata lo vede viaggiare in lungo e in largo per gli USA visitando artigiani che creano opere d’arte su biciclette centenarie, chopper, strumenti vari ed eventuali e molto altro ancora.

Cosa che porta Jason Momoa a dire all’intervistatore del magazine:

Al momento non ho nemmeno una casa. Vivo on the road ora come ora e poi me ne andrò in Nuova Zelanda per iniziare le riprese di Minecraft. Spero che piacerà alle persone. Sono sempre in questi posti strani. Sono sempre in viaggio. E le persone restano sorprese di continuo, mi domandano “Che diavolo fai nella nostra città?”. Ma adoro l’idea di stare a contatto con la gente comune e fare il mio mestiere, che è girare film, e poi mostrare quello che ho fatto ad altre persone. Facendolo così a lungo, sono diventato curioso verso cose come queste. Perché sono queste le cose che voglio fare davvero, è ciò che mi fa stare bene. Sto facendo quello che voglio fare. Provo davvero una sincera passione per gli artigiani che lavorano con le loro mani. Voglio onorare le persone che mi ispirano e poi creare cose davvero “cool” per beneficenza, in modo che possano di rimando attirare attenzione su questi artigiani. Quando la gente vedrà la serie cercherò di far partire un’asta su Instagram per molte di queste cose fighe che realizzano e diffondere un po’ d’amore.

L’ultimo film con Jason Momoa arrivato al cinema è Aquaman e il regno perduto di James Wan. Come specificato anche dalla star, presto partiranno le riprese del film di Minecraft dove vestirà i panni del protagonista. Recentemente, anche Jack Black ha svelato di essere salito a bordo del progetto.

