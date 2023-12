Jason Momoa è impegnato nella “atipica” promozione stampa priva di premiere di Aquaman e il regno perduto (LEGGI LA RECENSIONE) e, durante la sua partecipazione al Drew Barrymore Show, ha scherzato con la collega e conduttrice del programma proponendole un’idea per un sequel di 50 volte il primo bacio.

A un tratto, parlando di sequel, ruoli dei sogni e progetti futuri, Jason Momoa dice a Drew Barrymore di avere uno spunto interessante per il capitolo due della pellicola citata più sù:

Drew Barrymore spiega che sarebbe dispostissima a farlo.

50 volte il primo bacio è la commedia uscita nel 2004 diretta da Peter Segal e interpretata da Adam Sandler e Drew Barrymore.

Come recita la sinossi ufficiale:

Henry Roth (Adam Sandler) è un veterinario delle Hawaii, che si innamora a prima vista di Lucy Whitmore (Drew Barrymore), giovane insegnante d’arte. Il giorno dopo Henry la rincontra ma la ragazza non si ricorda affatto di lui. Ciò è dovuto ad una grave forma di malattia cerebrale: dormendo dimentica tutto quello che è avvenuto avendo la memoria a breve termine danneggiata. La famiglia e gli amici per evitarle lo choc di trovarsi in una condizione ignota, le fanno rivivere, ogni mattina, l’ultimo giorno prima dell’incidente.