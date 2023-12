Aquaman e il regno perduto, in arrivo nelle sale a Natale (GUARDA IL TRAILER), potrebbe segnare l’ultima apparizione di Jason Momoa nei panni del personaggio. In una recente intervista con ET, l’attore ha fatto il punto della situazione, e dalle sue parole non traspare molto ottimismo sul suo futuro in casa DC. Ecco le sue parole:

Non voglio necessariamente che sia la fine… [ma] non credo che sia davvero una scelta. [Gunn e Safran vogliono] iniziare una nuova avventura. La verità è che, se il pubblico ama il personaggio, allora c’è una possibilità. Ma al momento la situazione non è delle migliori. Se c’è un posto nel loro mondo per me, mi piacerebbe farne parte. Questa è la mia casa. La Warner e la DC sono sicuramente la mia casa. Amo questo personaggio e [vorrei] interpretarlo per molto tempo. Ho capito dove vorrei che andasse. E anche nei prossimi 10 anni o giù di lì, ci sono un sacco di cose interessanti che possono fare. E mi piace il ruolo e il mondo. Quindi si tratta solo di capire se la gente lo ama.

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vorreste che Jason Momoa continui a interpretare Aquaman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

