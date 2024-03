Intervistato da Men’s Health, Jason Momoa ha parlato della possibilità di tornare nei panni di Duncan Idaho in Dune 3, pellicola che non è ancora stata confermata dalla Warner ma che, presumibilmente, verrà realizzata sicuramente.

Interpellato in merito, ha detto al magazine:

Sarà un bel futuro per me se Duncan Idaho potesse avere qualche tipo di … Sai cosa c’era? Oh cavolo, non posso dirlo in realtà. Mi metterò nei guai. Cavolo. Beh, c’era qualcosa di veramente notevole che è stato girato per il film ma poi è stato tolto dal montaggio del primo, ed era davvero epico. Cercherò di recuperarlo. Cercherò di recuperarlo nel terzo.