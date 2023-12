In una recente intervista con Fandango per la promozione di Aquaman e il regno perduto, Jason Momoa ha parlato del ruolo di Lobo.

Stando alle voci di corridoio, l’attore vestirà i panni del noto antagonista dopo aver chiuso con Arthur Curry, ma nell’intervista, come potete leggere, ha preferito non sbilanciarsi:

Una volta collezionavo i fumetti di Lobo, ma ora non più, anche se è sempre stato il mio preferito. Ho sempre voluto interpretarlo perché mi sembrava una cosa scontata. È il ruolo perfetto per me. Se mi chiamassero per chiedermelo risponderei con un “cazz* sì”, garantito. Ma non mi hanno ancora chiamato, perciò non voglio diffondere notizie false. Se mi chiameranno per interpretarlo o per fare un provino, risponderò alla chiamata.