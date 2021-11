Mi sono preso il COVID subito dopo la premiere. C’era un sacco di gente e ho incontrato un sacco di persone, ho scambiato davvero tanti aloha quindi chi lo sa?

Con un video pubblicato tramite IG Stories qualche giorno fa,ha comunicato di essere positivo al COVID-19 e di trovarsi in autoisolamento. Il video condiviso dalla star su Instagram è stato poi ripreso e ripostato svariate volte su TikTok e Twitter dai suoi e dalle sue fan. Jason Momoa che, lo ricordiamo, si trova in Inghilterra per lavorare alle riprese del secondo Aquaman di James Wan spiega di aver probabilmente contratto la malattia durante la premiere londinese di, il kolossal di Denis Villeneuve dove veste i panni di

Jason Momoa spiega anche di sentirsi tutto sommato abbastanza bene. Nelle più recenti testimonianze social dell’attore, l’abbiamo visto un po’ all’aria aperta, supponiamo nel giardino della tenuta inglese in cui risiede durante la lavorazione del cinecomic. Cinecomic che, malgrado l’incidente di percorso, a quanto pare è comunque andato avanti senza intoppi visto che dal 28 ottobre ad oggi, non sono arrivate online notizie di stop alle rirpese.

Ecco le varie IG Stories diffuse in merito dall’attore attualmente impegnato nelle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom;

Jason Momoa does indeed have COVID and is locked down in the UK with buddy @erikellington. Send healing vibes! #JasonMomoa #COVID19 #Aquaman2 #AquamanAndTheLostKingdom pic.twitter.com/GHNM99OYDU — Jason Momoa News (Fansite) (@JasonMomoaNews) October 30, 2021

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono in corso nel Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus.

Quanto attendete il film? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!

BadTaste è anche su Twitch!