Aquaman contro Thor. In un video diffuso in rete dal profilo Instagram del cinecomic DC di James Wan, Momoa ha tirato in ballo Chris Hemsworth mostrando i muscoli, o meglio i bicipiti.

Nello stesso video possiamo vedere anche la risposta di Hemsworth. Lo trovate qua sotto:

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Aquaman e il regno perduto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Instagram

Classifiche consigliate