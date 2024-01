Jason Momoa ha partecipato al Jimmy Kimmel Live per la promozione del suo nuovo show itinerante “On the Roam” disponibile in streaming su HBO Max negli Stati Uniti e col popolare conduttore ha anche discusso di Aquaman e delle ispirazioni alla base del look del suo Arthur Curry.

Per dare forma alla versione cinematografica di Aquaman nel primo Justice League, Jason Momoa, seguendo anche il volere di Zack Snyder che voleva un personaggio “rock”, spiega di essersi ispirato a Saul Hudson AKA Slash, il leggendario chitarrista dei Guns N’ Roses.

Ho lavorato ad Aquaman ispirandomi un po’ a Slash. Se osservi il primo Justice League viene automatico pensare “Quello è Slash”. Cioè, mi chiedo: come deve vestirsi uno che interpreta Aquaman? Di sicuro non gli metteresti addosso un polo e un paio di pantaloni khaki. Deve essere rock. Il modo in cui Zack Snyder lo haveva progettato, voleva che fosse molto rock ‘n’ roll. Ha colpito Superman in faccia e ha baciato Wonder Woman. È uno che non si fa tanti problemi.

L’attore parla poi della sua ammirazione per l’iconico musicista:

Slash è stato così importante nella mia vita. Dovevo intervistarlo per la prima volta e non avevo mai condotto un’intervista in vita mia! Ero così nervoso e cercavo di tirare un respiro di sollievo. Sono un suo grandissimo fan, non riuscivo davvero a parlare.

Qua sotto trovate la chiacchierata con Slash di cui parla Jason Momoa:

Aquaman e il regno perduto è arrivato nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

