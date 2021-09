A novembre, arriverà nei cinemadi Jason Reitman, il nuovo film della saga degli Acchiappafantasmi che, contrariamente a quello di Paul Feig del 2016, si andrà a collegare direttamente ai due, leggendari lungometraggi diretti da suo padre Ivan Reitman arrivati in sala, rispettivamente, nel 1984 e nel 1989.

Ed è stato proprio Jason Reitman ad aver spiegato (via CinemaBlend) perché abbia deciso di mettersi dietro alla macchina da presa di un progetto come questo, così intimamente connessi a quelle che sono anche delle “questioni familiari”.

Per i primi 40 anni della mia vita, c’è una domanda che mi è stata fatta più di ogni altra. E non era “Quando ti sposi?” o “Quando farai dei figli?” o “Come stai?”. Era sempre “Girerai mai un film di Ghostbusters?”. Alla fine l’ho fatto. E negli ultimi tre anni la gente non ha fatto altro che chiedermi “Cosa ti ha fatto cambiare idea?”. E la risposta era sempre la stessa: avevo il bisogno di raccontare una storia. E volevo girare un film per mio padre. E per mia figlia […] Ghostbusters è uno di quei rari franchise che non appartengono più al filmmaker. In maniera differente dagli altri film che ho fatto, è qualcosa che non è mio. Non è di mio padre. Tecnicamente è della Sony, ma, in realtà, appartiene a tutti voi. Volevamo fare un film che avesse degli elementi di misteri, che facesse ridere, che ti facesse cantare il tema musicale mentre esci dalla sala. Un film dove poter portare la famiglia