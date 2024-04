Qualche giorno fa, un’intervista con The Independent, la regista Maïwenn aveva raccontato la sua difficile esperienza con Johnny Depp sul set di Jeanne du Barry, film da lei diretto che l’anno scorso ha rappresentato il ritorno sul grande schermo della star, nei panni di Re Luigi XV. Ecco quanto dichiarato:

Devo essere sincera. È difficile girare con lui… tutta la troupe era spaventata perché ha un tipo di umorismo diverso e non sapevamo se sarebbe stato puntuale o se sarebbe stato in grado di dire le sue battute. Insomma, anche se era presente sul set, puntuale, la troupe aveva paura di lui.

Parole che hanno accesso grandi polemiche e che ora, interpellata da Variety, la cineasta stessa chiarisce:

Quando ho detto che Johnny faceva “paura”, mi riferivo al suo carisma, alla sua notorietà, al suo status di star, ecc. Sono rimasto scioccata quando ho scoperto che il giornale aveva titolato “La troupe aveva paura di [Johnny Depp]”, perché scritto così, senza il contesto e le sfumature, non significa assolutamente più la stessa cosa. La giornalista non ha voluto cogliere la sottigliezza delle mie parole.

Sempre nell’intervista con The Independent, Maïwenn aveva inoltre raccontato un’aneddoto su quanto accaduto prima e durante le riprese del film:

Non c’è stato tempo per le prove prima dell’inizio delle riprese perché, per qualche motivo, [Depp] non era disponibile. Aveva un’insegnante di dizione, ma non ha potuto lavorare con lei prima. Ma nessun problema. Ho scoperto che il suo accento non era perfetto. Così in alcuni casi ho deciso di tagliare le sue battute. Ma è successo anche con gli attori francesi. Sono cose che capitano!

Un giorno è arrivato [sul set] con una nuova versione della sceneggiatura di cui non ero soddisfatto. Non funzionava… Così l’ho girato senza apportare le modifiche che voleva… e lui l’ha preso come un insulto.