Come preannunciato, in occasione dell’anniversario dell’allunaggio (e dopo aver lasciato il ruolo di CEO di Amazon), Jeff Bezos oggi ha raggiunto l’inizio dello Spazio attraverso la navicella New Shepard di Blue Origin. Il miliardario fondatore della multinazionale – che, tra le altre divisioni, è anche proprietaria di Prime Video e recentemente ha acquistato la MGM per 8.5 miliardi di dollari – era a bordo del veicolo spaziale riutilizzabile dotato da un razzo ausiliario e da una capsula per l’equipaggio assieme al fratello Mark, al diciottenne Oliver Daemen (figlio di un altro miliardario) e a, la mancata prima donna astronauta che doveva decollare con il progetto Mercury 13 e oggi 82enne. Oliver Daemen e Wally Funk sono ufficialmente gli esseri umani più giovane e più anziana mai andati nello Spazio.

Il viaggio della capsula è iniziato alla base di Van Horn (Texas) alle 8:12 locali ed è durato una decina di minuti: il razzo ha condotto i sei (c’erano anche i due piloti) oltre i 100 chilometri di altezza, ovvero la linea di Kármán, il confine dell’atmosfera, arrivando ovviamente a gravità zero. I passeggeri hanno potuto vedere la Terra grazie agli oblò più grandi mai montati su una navetta,

“Sogno di andare nello Spazio da quando avevo 4 anni,” aveva dichiarato Bezos in un post su Instagram qualche settimana fa. E tra i tanti meme che hanno inondato i social nelle ore successive al viaggio, BossLogic ha (tanto per cambiare) realizzato uno dei più esilaranti, trasformando il ritratto dei passeggeri diffuso da Blue Origin in un artwork dei Fantastici Quattro, con Bezos ovviamente nei panni di Reed Richards. Potete vederlo qui sotto:

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Ed ecco il video completo del viaggio: