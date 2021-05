È ufficiale: dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni è stato annunciato ufficialmente che Amazon comprerà la MGM (Metro Goldwyn Mayer) per 8.45 miliardi di dollari, e la affiancherà ad Amazon Studios, che negli ultimi anni si è concentrato principalmente nella produzione di serie televisive. Amazon promette di “preservare la lunga eredità della MGM” fornendo ai propri clienti la possibilità di accedere all’enorme catalogo della major fondata nel 1924, che in quasi un secolo ha raccolto 180 Oscar e 100 Emmy. Si tratta di una raccolta di oltre quattromila film e 17mila episodi di serie tv che andrà ad arricchire la piattaforma streaming Prime Video.

“Il valore economico reale di quest’accordo è l’enorme tesoro di proprietà intellettuali nel catalogo che intendiamo reinventare e sviluppare insieme al talentuoso team della MGM,” ha affermato Mike Hopkins, senior VP di Prime Video e Amazon Studios. “È davvero entusiasmante e ci dà tante opportunità per raccontare storie di qualità”. Parliamo di franchise come La rivincita delle bionde, Poltergeist, Robocop, Rocky e Creed, Tomb Raider, La Pantera Rosa, ovviamente James Bond, e serie come Fargo, The Handmaid’s Tale e Vikings.

L’acquisizione si concluderà dopo l’approvaione del regolatore: è la seconda più grande per Amazon dopo i 13.7 miliardi di dollari pagati nel 2017 per acquistare la catena di supermercati Whole Foods.

Negli ultimi anni, grazie alla guida di Michael De Luca, la MGM ha sviluppato numerosi progetti. I prossimi film in uscita sono House of Gucci di Ridley Scott, le cui riprese sono appena terminate, Soggy Bottom di Paul Thomas Anderson, Project Hail Mary con Ryan Gosling. L’uscita del nuovo film di James Bond non è inclusa nell’accordo con Amazon, perché già concordata da tempo con il distributire United Artist Releasing.

Fonte: Variety