Jeff Bridges definisce Iron Man “il miglior film Marvel” e parla di come le riprese lo abbiano “fatto impazzire”

In occasione di un video di Vanity Fair che ne ripercorre la carriera, Jeff Bridges ha avuto molto di svelare alcuni interessanti retroscena sulla lavorazione a Iron Man, film in cui interpreta Obadiah Stane. Un’esperienza che l’attore ricorda abbastanza complicata, anche a causa una certa incertezza sull’intreccio definitivo:

Era la prima avventura della Marvel nella realizzazione di film. È stata una fortuna avere Jon [Favreau, il regista] e [Robert] Downey, perché entrambi sono dei formidabili improvvisatori, e abbiamo passato un paio di settimane a lavorare sulla sceneggiatura e a provare insieme, perché non ci piaceva la sceneggiatura originale e pensavamo: “Oh sì, abbiamo sistemato questo e quello“.

E poi è arrivato il primo giorno di riprese e la Marvel ha buttato via il copione su cui avevamo lavorato, dicendo: “No, non va bene. Deve essere così e così“. E così c’è stata molta confusione su quale fosse il nostro copione, su cosa avremmo dovuto dire. E passavamo ore in una delle nostre roulotte a ripassare le battute, a dire “Oh, tu fai la mia parte o io faccio la tua“, a studiare come dovevamo farlo.