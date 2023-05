In una recente intervista con People, Jeff Bridges ha svelato che tornerebbe in un sequel del Grande Lebowski a una condizione: il coinvolgimento dei fratelli Coen.

“Oddio! Se i fratelli fossero coinvolti, lo farei di certo” ha ammesso l’attore. “Quei fratelli sono misteriosi e pieni di sorprese, non sai mai cosa aspettarti da loro perché sono fatti così. Non credo vorranno fare un sequel, ma come ho detto sono sorprendenti, perciò magari mi sorprenderanno e ne realizzeranno uno“.

Nel cast de Il Grande Lebowski troviamo anche John Goodman, Julianne Moore, Sam Elliott, Steve Buscemi, John Turturro, Tara Reid e Philip Seymour Hoffman.

