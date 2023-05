Durante un’intervista con Glamour, Jennifer Garner è tornata a parlare del costume di Elektra, il personaggio interpretato in Daredevil con Ben Affleck e poi in un film tutto suo arrivato nel 2005.

“Dovevo essere estratta e poi spinta dentro quei pantaloni di pelle ogni volta che dovevo fare pipì, ci volevano 45 minuti quindi alla fine la trattenevo” ha raccontato l’attrice. “Avevo così tante protesi per le tette di Elektra, ne avevo tipo tre di grandezze diverse per ogni lato. Era tutto costantemente pericolante. Non c’era abbastanza nastro per far reggere tutto“.

Ha poi aggiunto: “E poi ho partecipato a infinite prove costume, incontravo il costumista James Acheson ogni sabato. Indossavo la parrucca e entravo nel suo ufficio, dopo aver lavorato tutta la sera prima ad Alias, praticamente barcollando per la stanchezza“.

Classifiche consigliate