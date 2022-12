Hanno suscitato un certo scalpore le parole espresse da Jennifer Lawrence nel corso della chiacchierata fatta con Viola Davis nel ben noto format di Variety in cui due star di chiara fama parlano faccia a faccia.

L’attrice, in corti discorsi, aveva affermato di essere stata, con Hunger Games, la prima protagonista femminile di un film d’azione e di aver contribuito a demolire lo stigma secondo cui questa tipologia di film non sia in grado di ottenere un ampio successo di pubblico.

Inevitabilmente, il ragionamento fatto da Jennifer Lawrence, che potete leggere in questo nostro articolo, ha fatto discutere tanto gli addetti ai lavori quanto le persone sui social per via della leggerezza con cui stava palesemente dimenticando il lavoro fatto, molto tempo prima di lei, da tante sue colleghe, sia nel cinema più mainstream che in quello più o meno di genere.

La protagonista de Il lato positivo e Red Sparrow ha affidato all’Hollywood Reporter la sua rettifica ammettendo che si tratta di un’esternazione che “le è uscita male”:

Non è assolutamente quello che intendevo dire. So benissimo di non essere stata la prima donna protagonista di un film d’azione. Quello che volevo sottolineare era la bellissima sensazione che si prova. Intendevo spiegare questo concetto con Viola – l’andare oltre i vecchi miti di cui si parla nell’industria. Sul chiacchiericcio esistente a certo argomenti. È stato un mio errore, mi è uscita male. Ma avevo i nervi a parlare con una leggenda vivente.

Cosa ne pensate della puntualizzazione fatta dall’attrice? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Hollywood Reporter