Durante un episodio del podcast The Rewatchables, Jennifer Lawrence ha parlato della volta che fallì un provino per il ruolo di Bella Swan in Twilight.

Il ruolo, come noto, andò poi a Kristen Stewart:

Feci un provino per Twilight e mi mandarono via immediatamente. [Ride] Non mi diedero neanche una seconda possibilità. La mia vita sarebbe stata completamente diversa, mi sa che ottenni il ruolo in Hunger Games un anno dopo. Quando fai un provino da attore comune ti danno cinque pagine e ti dicono di fare cose che ti sembrano così sciocche. Quando ho visto il film ho pensato: “Porca miseria”.

Jennifer Lawrence è ora al cinema in Fidanzata in affitto.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate