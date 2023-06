Vi abbiamo già detto poco fa che per promuovere la commedia Fidanzata in affitto (LEGGI LA RECENSIONE), Jennifer Lawrence ha preso parte al noto format YouTube Hot Ones.

In quest’occasione, oltre a parlare del perché non ami lavorare con attori e attrici che praticano il method acting con l’eccezione di Christian Bale, ha anche raccontato un “incidente” avuto proprio durante la produzione della pellicola con cui ha condiviso la scena proprio con l’ex Batman di Nolan, ovvero American Hustle – L’apparenza inganna di David O. Russell. La star ha spiegato di aver rovinato uno dei suoi abiti di scena mangiando dei Doritos.

Si trattava di un costume. Era un vestito bianco. Mi sento davvero male a ripensarci. In realtà poi non l’ho saputo fino a quando non è stato tirato fuori ed è stata davvero una mancanza di rispetto nei confronti del reparto dei costumi. Un incidente per carità. Non è che ho detto “Fo**etevi!” e mi sono messa a rovinarlo intenzionalmente. Penso anche che aver avuto il secondo vestito mi abbia incoraggiato. Ho pensato “Oh, devono averne un milione di questi abiti!”.

FONTE: Hot Ones

