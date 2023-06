Durante gli impegni promozionali per la commedia Fidanzata in affitto (LEGGI LA RECENSIONE), Jennifer Lawrence ha preso parte al noto format YouTube Hot Ones e, nel corso del suo intervento, ha potuto spiegare perché non apprezzi particolarmente condividere il set con colleghi che adottano il “method acting”, ovvero quel particolare tipo di approccio alla recitazione adottato da svariati attori e attrici che prevede il restare sempre “nel personaggio”, anche nelle pause dalle riprese se non, addirittura, anche una volta rientrati fra le quattro mura di casa.

Jennifer Lawrence dice in merito:

Sarei spaventata a lavorare con qualcuno che segue il Metodo perché non saprei come interfacciarmi con loro. Della serie, dovrei farlo mentre sto nel personaggio? Questa roba mi metterebbe solo ansia. Ma non ho visto un altro processo che mi abbia incuriosito, perché non si conoscono sempre tutti i dettagli.

Aggiunge poi la proverbiale eccezione alla regola: Christian Bale con cui ha condiviso il set di American Hustle – L’apparenza inganna, l’apprezzatissima pellicola di David O. Russell.

Jennifer Lawrence ragiona sul fatto che in quel caso il metodo veniva affrontato dal collega secondo un’altra angolatura, con un approccio più “simile a quello di un interruttore che veniva azionato nel momento del bisogno “disteso” e concomitante all’inizio della lavorazione di una scena:

Il mio modo di recitare si basa molto su una metodologia da “accesa/spenta, accesa/spenta” finché non ho fatto American Hustle e ho lavorato con Christian Bale. Ho notato che quando la macchina da presa iniziava a girare e la troupe iniziava a prepararsi come se mancassero solo 10 secondi o qualcosa del genere all’azione, lui iniziava a prepararsi. Ho osservato il suo metodo e ho pensato “Sembra una gran bella idea”. E allora ho iniziato a fare così.

Fra favorevoli e contrari, quello del method acting è un tema da sempre molto dibattuto a Hollywood. Qua sotto trovate un po’ di articoli in materia:

FONTE: Hot Ones via Deadline

