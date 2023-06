La recensione del film con Jennifer Lawrence, Fidanzata in affitto, in uscita il 22 giugno al cinema

Sembrava impossibile un film così, una commedia centrata sul sesso (più raccontato, sperato, cercato e sublimato che fatto, ma questo è un classico), che abbia a che fare con l’eccitazione dei corpi, con qualche nudità e che metta in campo elementi eterni come la dialettica tra sentimento e attrazione. Tutta materia che una volta il cinema americano maneggiava con spregiudicatezza, divertimento, esaltazione (spesso anche sessismo) e sul cui terreno adorava esagerare. È più di un decennio che non avviene più e l’impressione è che ci voleva Jennifer Lawrence (non solo una star ma anche una personalità molto attiva sul fronte del femminismo) per benedire una simile operazione e fare da garante.

La storia è tutta su di lei una ragazza che in sé è un tipo eccezionale per il cinema, una sbandata di provincia con pochi soldi, nessuna famiglia alle spalle, un lavoretto appeso ad un filo e molt...