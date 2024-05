La recensione di The Idea Of You, il film con Anne Hathaway in uscita su Prime Video il 2 maggio

Che ci fa Anne Hathaway in questa specie di gender swap di Notting Hill tratto da un romanzo nato come fan fiction su Harry Styles? Cosa ci fa una delle attrici più sofisticate nel campo del cinema sentimentale, che pure quando fa film commerciali (e ne fa), sceglie quasi sempre ruoli particolari o per nulla scontati in produzioni con una qualche ambizione? Semplice: è qui per migliorare il film.

The Idea Of You è quello che ci si può aspettare: la storia impossibile e consolatoria di una MILF di 40 anni con figlia adolescente che, con la scusa meno credibile possibile, finisce nella roulotte del cantante della boyband di cui la figlia è fan (pensava fosse una toilette!). Così lo conosce e si realizza la fantasia di diverse donne oggi 40enni ma adolescenti negli anni d’oro delle boy band (i ‘90), cioè finire con uno di loro. Con l’aggiunta della differenza d’età che fa sì che la società os...