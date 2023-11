Qualche giorno fa Bob Iger ha annunciato che la storia di Anna ed Elsa continuerà non solo in Frozen 3, ma anche in Frozen 4, entrambi in sviluppo.

Durante un’intervista con Games Radar, Jennifer Lee, regista e direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studio, ha parlato dell’ambizioso progetto:

Siamo davvero emozionati per la direzione che stanno prendendo, abbiamo così tanto da raccontare in quel senso. Credo che ci sia abbastanza per due film con quella storia. Per il resto sto adorando lavorare con la squadra, assistendo allo sviluppo.

Cosa ne pensate e quanto attendete Frozen 3?

