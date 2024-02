In arrivo a inizio febbraio negli Stati Uniti, Lisa Frankenstein (GUARDA IL TRAILER) è una commedia horror diretto Zelda Williams, figlia di Robin Williams. A scrivere la sua sceneggiatura è stata Diablo Cody, che anni fa aveva lavorato a un altro film dello stesso genere, rivelatosi inizialmente un sonoro flop: parliamo di Jennifer’s Body, con protagonista Megan Fox. In una recente intervista con ScreenRant, l’autrice ha riflettuto sulla possibilità che le due pellicole siano ambientate nello stesso universo:

Mi piace l’idea che siano ambientate nello stesso universo, e per quanto riguarda ciò che ho preso da Lisa Frankenstein, penso che sia forse solo un senso di fiducia, perché non mi sentivo sicura dopo aver fatto Jennifer’s Body, dopo averlo scritto, perché il film non è stato un successo commerciale all’epoca. Non è stato un successo di critica, e quindi ho cominciato a dubitare di poter scrivere film di quel genere. Poi la gente ha riscoperto il film, ed è stato fantastico. Ora mi sento in grado di scrivere Lisa Frankenstein con un rinnovato senso di fiducia, che spero di portare anche in un sequel, perché ora so che c’è un pubblico per questo film.