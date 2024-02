Sono passati 15 anni dall’uscita di Jennifer’s Body, il revenge movie horror diretto da Karyn Kusama con protagonista Megan Fox.

La sceneggiatrice del film, Diablo Cody, racconta che non ha finito con Jennifer, che ha ancora qualcosa da raccontare. Dice infatti a Bloody Disgusting:

Sì! Voglio fare un sequel. Non ho finito con Jennifer’s Body. Devo solo trovare… devo fare squadra con persone che ci credano tanto quanto me e questo non è ancora successo. Ho bisogno di qualcuno che ci creda e che abbia un miliardo di dollari.

Cody aggiunge poi come si sente di fronte al nuovo successo avuto dal film dopo il flop di pubblico e critica dell’uscita cinematografica:

All’inizio ero entusiasta, ovviamente, ma ero anche un po’ risentita perché ricordo di aver pensato: “Dove era questo pubblico quando il film è uscito?”. È stato un fallimento sia dal punto di vista critico che commerciale. Onestamente, sono stata abbastanza umiliata. È stata un’esperienza difficile vedere quel film uscire. È stata dura per me, è stata dura per Megan… [poi] la gente ha cominciato improvvisamente a parlarne come se fosse un buon film, cosa che ho sempre pensato. All’inizio pensavo solo: “Dove era questo pubblico quando ne avevo bisogno?” e poi ho capito che avevano tipo… sette anni. E alcune persone che forse non l’hanno apprezzato all’epoca hanno cambiato idea, quindi ora sono solo felice, senza risentimenti.