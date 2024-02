Jennifer’s Body, horror uscito nel 2009, vede Megan Fox nei panni di una popolare cheerleader del liceo che viene posseduta da un demone e inizia ad uccidere i suoi compagni di classe maschi. Il film si era rivelato un iniziale flop di pubblico e critica, tale da escludere la possibilità di un sequel. A distanza di anni, la sua sceneggiatrice Diablo Cody desidera però ancora raccontare una nuova storia nell’universo della pellicola, con le due attrici protagoniste.

Ecco le sue parole in un’intervista con CB:

Mi piacerebbe molto riportare [indietro] Megan e Amanda [Seyfried], sarebbe l’ideale. Ho così tanta voglia di tornare in quel mondo che ho pensato a varie declinazioni che potremmo adottare. Potremmo fare un prequel, un sequel o un musical. Qualsiasi cosa vogliano fare, io ci sto. Devo solo trovare il partner giusto.

In un’intervista con Bloody Disgusting, Cody aveva infatti specificato:

Non ho finito con Jennifer’s Body. Devo solo trovare… Devo collaborare con persone che ci credono quanto me e questo non è ancora successo. Ho bisogno di qualcuno che ci creda e che abbia un miliardo di dollari.