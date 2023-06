Dopo Soldier Boy (Soldatino) nella serie TV The Boys, Jensen Ackles vestirà i panni anche di Batman? Ovviamente nessuno può saperlo, ma con la futura coesistenza cinematografica di due Crociati di Gotham, quello degli Elseworlds delle pellicole di Matt Reeves con Robert Pattinson, e quello del nuovo DC Universe le speculazioni su chi interpreterà l’Uomo Pipistrello nel DCU sono già partite alla grande.

Online c’è chi ha iniziato a caldeggiare per Batman proprio il nome dell’interprete di Dean Winchester nella serie televisiva Supernatural, il poc’anzi citato Jensen Ackles. L’attore ne ha discusso mentre era ospite della convention italiana Jus in Bello, ammettendo di essere disponibilissimo alla cosa anche se, ha aggiunto scherzando, è già pronto all’arrabbiatura che arriverà quando anche la parte di Batman finirà nelle mani di… Pedro Pascal!

Non lo so. Anche se lo sapessi, non te lo direi. Voglio dire, potrei farlo? Certamente. Vorrei farlo? Sì. Mi arrabbierò quando Pedro Pascal otterrà la parte? Sì. Dio ti benedica, Pedro. Continua a fare un lavoro fantastico, amico. Fammi sapere se rifiuti qualcosa. Guarda, al momento nessuno sta parlando di niente… C’è uno sciopero in corso nell’industria dell’intrattenimento e finché non si risolverà, nessuno sta avendo conversazioni su alcunché… Mi divertirei all’idea di interpretare il mio supereroe preferito di tutti i tempi? Nah, sto bene così [ridendo, ndr]… Certo che mi piacerebbe. Ingaggiatemi!