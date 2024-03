Secondo quanto riportato da Variety Jeremy Allen White (The Bear) sarebbe in trattative per vestire i panni di Bruce Springsteen in un progetto incentrato sulla creazione dell’album musicale “Nebraska” del 1982.

Scott Cooper sarebbe invece in trattative per scrivere e dirigere il progetto che dovrebbe intitolarsi Deliver Me From Nowhere e sarà tratto dal libro di Warren Zanes del 2023 “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

