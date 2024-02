In The Warrior – The Iron Claw, uscito in Italia a inizio mese, Jeremy Allen White interpreta uno dei fratelli della dinastia di wrestler Von Erich, insieme a Zac Efron, Harris Dickinson e Stanley Simons. Nonostante l’apprezzamento di pubblico e critica, la pellicola è stata completamente snobbata dall’Academy, che non le ha assegnato nessuna nomination agli Oscar.

In un’intervista con Deadline, l’attore di The Bear ha affrontato la questione, riflettendo sull’accaduto:

Davvero, non lo so. Voglio dire, tutte queste cose sono fantastiche, e ci si sente davvero bene. Lavori duramente a qualcosa e vieni ricompensato in questo modo. Ma molte di questi accadimenti sono fuori dal nostro controllo e penso che quando vado al lavoro, gran parte di ciò che faccio riguardi l’esperienza, e se l’esperienza è appagante e se mi piacciono le persone che ho intorno, per me è una vittoria. E, al di là di ciò, è come se non si sapesse mai cosa possa fare presa sulle masse. Non si può mai sapere cosa piacerà alla gente, e ne sono consapevole. Quindi per me va bene così.

FONTE: Deadline

