Jeremy Renner è in condizioni critiche a causa di un incidente con uno spazzaneve: i primi dettagli

È TMZ a diffondere i primi, drammatici dettagli sull’incidente occorso a Jeremy Renner nella giornata di ieri e per il quale è stato ricoverato in condizioni critiche.

All’indomani dell’accaduto, il sito pubblica un video che mostra l’elicottero che ha portato via l’attore due volte nominato all’Oscar, ed entra nel dettaglio su quanto accaduto grazie al resoconto di un vicino di casa.

L’incidente è avvenuto domenica mattina mentre Renner utilizzava uno spazzaneve dopo le copiose nevicate che hanno investito la zona del resort di Mount Rose Ski Tahoe, nei pressi di Reno (Nevada), dove l’attore ha una proprietà. L’obiettivo era pulire la strada per permettere alla sua famiglia di uscire dopo la gigantesca tempesta di neve. Secondo quanto racconta il vicino, lo spazzaneve sarebbe passato accidentalmente sopra una delle gambe di Renner: a seguito dell’infortunio, vi sarebbe stata una forte perdita di sangue che uno dei vicini (che è un medico) è riuscito a rallentare usando un laccio emostatico. All’arrivo dei paramedici, verso le 9.50 del mattino, Renner è stato portato via in elicottero in condizioni critiche ma non disperate e ora sta ricevendo “le migliori cure possibili”.

Non è chiaro quali danni abbia riportato alla gamba: vi terremo aggiornati.