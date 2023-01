Jeremy Renner è stato operato e ora è in terapia intensiva: “È un miracolo che sia vivo”

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Jeremy Renner, che domenica mattina è rimasto vittima di un incidente mentre spalava la neve nella sua proprietà vicino al lago Tahoe, a Reno, Nevada. L’attore è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo aver subito un trauma toracico e ferite ortopediche, e rimane ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche, anche se è stabile, cosciente e parla. A confermare queste informazioni il suo portavoce, mentre una fonte di Extra TV ha rivelato che “è un miracolo” che l’attore sia vivo, e che avrà bisogno di una lunga riabilitazione.

La famiglia ha diramato un comunicato:

Vogliamo ringraziare gli incredibili dottori e infermieri che si prendono cura di lui, i vigili del fuoco e del pronto intervento di Truckee Meadows, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock. Siamo incredibilmente commossi per l’affetto e il sostegno dei fan, lo apprezziamo molto.

Ricordiamo che, secondo quanto riportato da un vicino di casa, l’incidente è avvenuto quando lo spazzaneve di Renner è passato sopra a una delle gambe dell’attore nonostante le misure di sicurezza.

My heart is with @JeremyRenner. 🙏 — James Gunn (@JamesGunn) January 2, 2023

Un vicino che è medico ha messo un laccio emostatico sulla gamba per rallentare il copioso sanguinamento, finché non sono arrivati i paramedici che lo hanno portato via in elicottero.