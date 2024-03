In una recente intervista per People dedicata alla celebrazione della vittoria di Robert Downey Jr. agli Oscar di quest’anno, Jeremy Renner ha voluto ricordare quanto il collega e amico gli sia stato vicino durante il doloroso e lungo percorso di riabilitazione fisica dopo il suo grave incidente del gennaio dello scorso anno, dove ha rischiato di morire.

“Controllava continuamente come stavo, alla fine parlavamo continuamente su FaceTime, come se fossimo due fidanzatini, tutto il tempo” ha raccontato. “Cercava di distrarmi, e mentre provavo questi dolori assurdi mi prendeva in giro dicendomi cose come: ‘Amico, l’importante è che tu continui a mantenere il tuo bell’aspetto. Non mi importa come ti senti, finché avrai il tuo fascino tutto il resto non conta‘”.

