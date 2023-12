A un anno dal terribile incidente nel quale ha quasi perso la vita, Jeremy Renner ha visitato l’ospedale di Reno, Nevada, nel quale è stato ricoverato ed è stato operato dopo essere stato travolto dallo spazzaneve lo scorso Capodanno.

L’attore, che si prepara a tornare sul set per la prima volta dopo l’incidente e la lunga riabilitazione, ha condiviso un’immagine che lo vede guidare un camion dei pompieri della sua RennerVation Foundation:

Me ne vado in giro per Reno, Nevada, pieno di gioia, benedizioni e pizza! Mi sono fermato per vedere i ragazzi/supereroi, paramedici, dottori, infermieri e lo staff del Renown hospital: rendo omaggio e celebro l’amore, la vita e le benedizioni che infonde in tutti noi. Grazie a questa comunità per accogliermi così, e avrò sempre un debito di gratitudine con voi!