Jerry Bruckheimer riflette sulla sua carriera e su Hollywood: “Non l’ho mai fatto per soldi”

Grandissimi successi in oltre quarant’anni di attività, un ultimo periodo un po’ in sordina e poi il trionfale “ritorno” quest’anno con Top Gun: Maverick. Parliamo di Jerry Bruckheimer, celebre produttore di proficue saghe come Bad Boys, Pirati dei caraibi e appunto il film con Tom Cruise. In un’intervista con THR ha parlato a ruota libera della sua carriera e dell’industria hollywoodiana. Vi riportiamo le principali curiosità emerse.

Hollywood vista da Jerry Bruckheimer

A fronte della sua esperienza ormai decennale, Bruckheimer rivela il tratto che accomuna tutti gli studios con cui ha lavorato:

Riceviamo sempre la stessa nota: Come possiamo ridurre il minutaggio del film? Sono tutti “troppo lunghi”. Non credo di aver mai realizzato un film che fosse “troppo corto”. I dirigenti vedono così tanti film, e li rivedono più volte, che a un certo punto gli fanno male le chiappe.

Volgendo lo sguardo sul panorama attuale dell’industria, il produttore riflette:

La buona notizia è che c’è così tanto bisogno di contenuti tra gli streamer e gli studios. La cattiva notizia è che vogliono sempre un nome di richiamo. Questo rende loro la vita più facile. Così, se il film è un fallimento, possono dire: “Avevamo Tom Cruise, non è colpa nostra“. Ma è difficile bloccare certi attori e registi perché sono sempre molto impegnati. Si lotta sempre per gli stessi 15 nomi.

Quali sono i nomi che dunque ora vorrebbe che si aggiungessero a questo elenco?

Spero che un paio di attori di Top Gun – Glen Powell e Miles Teller – riescano a sfondare. Hanno sicuramente il talento necessario. Sono estremamente belli e dotati. Spero che nei prossimi anni diventino le star del cinema di cui abbiamo bisogno nel nostro settore.

Quali storie piace raccontare a Jerry Bruckheimer

Seppur la sua carriera sia costellata da successi al box-office, Bruckheimer sottolinea: “Non l’ho mai fatto per soldi. Si tratta sempre del lavoro e del piacere di farlo. Si vuole sempre un accordo equo, ovviamente“

Alla domanda “qual è il film di cui sei più orgoglioso” il produttore non fa un titolo specifico, ma piuttosto ricorda che ci sono stati alcuni insuccessi di cui è “estremamente fiero“. Tra questi, cita allora Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio, come esempio di una di quelle storie che attirano la sua attenzione. Ecco quali sono:

In Veronica Guerin, Cate Blanchett è stata fantastica. È un film meraviglioso su una giornalista che ha dato la vita riportando la verità [che ha aiutato] a superare la tossicodipendenza in Irlanda. Mi piace raccontare storie di persone che si sono perse nel tempo e che dovrebbero essere ricordate. Il sapore della vittoria parla di due allenatori [che hanno favorito l’integrazione in una squadra di football di una scuola superiore]. Black Hawk Down parla di quei 18 uomini che sono morti e non saranno mai dimenticati grazie a quel film [su una missione del 1993 in Somalia]. Abbiamo appena terminato un film per Disney+ su Gertrude Ederle, la prima donna a nuotare nella Manica, nel 1926. Ha battuto il record maschile di due ore. Completamente dimenticata nel tempo. Non dimenticherete mai più Trudy. Queste sono immagini di cui sono estremamente orgoglioso.

