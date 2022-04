è attualmente impegnato nella promozione stampa di Sonic 2 – Il film, il secondo capitolo delle avventure cinematografiche della popolare mascotte della Sega.

In un’intervista rilasciata a Screen Rant, Jim Carrey ha risposto alla domanda “Qual è il ruolo che hai accettato più velocemente nella tua carriera?” spiegando che si è trattato di quello di Truman Burbank in The Truman Show, l’acclamata pellicola di Peter Weir uscita nel 1998 in cui interpretava l’inconsapevole protagonista di un reality show.

L’attore spiega:

The Truman Show [è il ruolo che ho accettato più velocemente, ndr.]. Per prima cosa si trattava di un’idea alla quale avevo pensato già un paio di anni prima. L’avevo accarezzata ma non riuscivo a trovare la giusta angolatura per l’approccio. Poi mi hanno girato la sceneggiatura della pellicola, scritta da Andrew Niccol, l’ho cominciata a leggere e già a pagina dieci sapevo che dovevo fare quel film. Senza ombra di dubbio. Effettivamente mi è capitato anche con Se mi lasci ti cancello. Le commedie sono qualcosa sulle quali, generalmente, devi ragionare. Di solito non ti vengono proposte commedie ben formate, per lo meno non a me. È come dover realizzare un borsello di seta con l’orecchio di una scrofa. Devi lavorare davvero duramente su una commedia per far sì che sia fresca, per renderla speciale. Ma quei due script, più di tutti gli altri, sono stati un sì immediato.