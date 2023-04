In Beau ha paura, nuovo film di Ari Aster in arrivo a fine aprile (GUARDA IL TRAILER) Parker Posey interpreta Elaine, donna profondamente legata al protagonista (Joaquin Phoenix). In un’intervista con Comicbook, l’attrice ha raccontato di aver scambiato il collega per un membro della troupe, la prima volta che lo ha visto sul set. Ecco perché:

Quando ho visto Joaquin per la prima volta, ho pensato che stesse sistemando la roulotte. È entrato nella roulotte del trucco e parrucco e indossava un costume color kaki, che usava quando andava in giro. C’era tutto questo sangue, questi lividi e cose del genere, e io mi sono davvero dispiaciuta per lui… Come a dire: “Oh wow, Ne sta davvero passando di tutti i colori“. E poi ho visto che era Joaquin. Perché si era rasato parte della testa.

Nel cast di Beau ha paura troviamo anche Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”). In Italia uscirà il 27 aprile.

