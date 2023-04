Dopo tre anni di partite a Dungeons & Dragons fatte da remoto, Joe Manganiello ha celebrato, su Instagram, il ritorno alle giocate in presenza fatte insieme al suo party.

Party che comprende volti decisamente noti come quello di Vince Vaughn e il chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello.

Potete ammirare le foto qua sotto:

Il tavolo che vedete nelle foto è stato commissionato dalla star alla Black Forest Wood Company. Qualche settimana fa, nel video che testimoniava la consegna dello splendido oggetto a casa Manganiello-Vergara, Joe Manganiello svelava di essere al lavoro su uno show televisivo legato a Dungeons & Dragons (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qualche anno fa, durante la promozione stampa di Freaky, Vince Vaughn ha raccontato la sua esperienza di gioco da remoto:

Non è una cosa che viene portata spesso alla luce del sole, Ellen, ma è proprio uno strano fenomeno. Quando ero più giovane, c’era questo ragazzo più grande nel quartiere che giocava a Dungeons & Dragons e, così, anche io iniziai a giocarci divertendomi tantissimo, ma, a quei tempi, non era una roba mainstream come oggi. Non c’erano ragazze interessate né, tantomeno, entusiaste all’idea di giocare a Dungeons & Dragons. Sofia Vergara, la moglie di Joe Manganiello, non ha problemi con l’hobby del marito e ora c’è questo strano mondo in cui lui, nerboruto e muscoloso, gioca a D&D e lei, che è adorabile, accetta il fatto che a lui piaccia e mi pare un periodo straordinario. È stato divertente durante la quarantena perché siamo riusciti a giocare via computer e abbiamo trascorso così il tempo.