Nei giorni scorsi, Martin Scorsese è apparso in un video su Tik Tok pubblicato dalla figlia Francesca, dove ha rivelato la sua nuova musa: il cagnolino di famiglia. Divertente siparietto che ha catturato l’attenzione di Joe Russo, regista insieme al fratello Anthony di diversi film Marvel. In un video su Instagram, il cineasta ha sottolineato che il cane di Scorsese si chiama Oscar, un riferimento agli Academy Awards, ai quali il regista ha ricevuto più di dieci nomination nel corso degli anni ottenendo (al momento) un’unica vittoria per The Departed. Ha poi mostrato il proprio cane schnauzer, a cui scherzosamente ha dato il nome di Box Office, un chiaro riferimento ai successi al botteghino ottenuti con titoli come Avengers: Endgame.

Taggando il collega nel post, Russo scrive nella didascalia: “Sembra che abbiamo la stessa musa“.

Di seguito, il video di Joe Russo;

Ricordiamo che nel 2019 Scorsese aveva fatto una nota dichiarazione contro i cinecomic definendoli dei “Parchi divertimento” (qui le sue parole), accendendo un forte dibattito sulla questione, ancora oggi in corso.

Killers of the Flower Moon, nuovo film del regista, è uscito nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale. Trovate tutte le informazioni nella scheda!

