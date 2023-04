È in occasione di un panel moderato da Collider e al quale ha partecipato anche Donald Mustard di Epic Games che il regista e produttore Joe Russo (Avengers: Endgame) si è sbilanciato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alla produzione cinematografica e televisiva, arrivando a teorizzare che manchino solo due anni prima che un intero film venga realizzato da AI.

Non è così assurdo, se si pensa che qualche mese fa aveva fatto parlare di sé una sitcom “infinita” ispirata a Seinfeld e interamente generata da AI (che peraltro si era fatta bannare da Twitch perché aveva generato battute transfobiche).

La domanda è stata posta a Russo e a Mustard:

Spiega Russo:

Dobbiamo partire dal presupposto che l’AI ci sarà, volenti o nolenti. Ma il grande valore che ha in sé è la democratizzazione della narrazione. Questa cosa ha un valore incredibile. Significa che chiunque, in questa stanza, potrebbe raccontare una storia, o fare un videogioco su larga scala, con l’aiuto di un motore grafico fotorealistico o un motore di gioco e degli strumenti basati su intelligenza artificiale. Penso che sia la cosa che mi entusiasma di più.

[…] Viviamo in un mondo dove un’intera generazione (la generazione Z), si muove agilmente con queste tecnologie e non le teme. Quindi, potenzialmente, ciò che possiamo fare è utilizzare questi strumenti per ingegnerizzare la narrazione, per cambiarla. Si può avere una storia che si evolve continuamente, in un videogioco come in un film come in una serie tv. Si potrebbe andare a casa, salvare l’AI sulla propria piattaforma streaming e dirle: “Voglio un film con protagonista il mio avatar fotorealistico e l’avatar fotorealistico di Marylin Monroe. Voglio che sia una commedia romantica perché ho avuto una giornataccia”. Il risultato è una storia apprezzabile, con dialoghi che imitano la tua voce, visivamente fotorealistica. Improvvisamente hai una commedia di 90 minuti della quale sei protagonista.

Quando la Generazione Z guiderà economicamente la nostra cultura, vedremo dei cambiamenti radicali. Non hanno un sistema di star del cinema, non hanno alcun interesse in queste cose. Posso parlare con i miei figli e dire loro “Brad Pitt è in questo film” e loro mi rispondono: “Chi?” Danno un valore diverso al modo in cui passano il tempo libero, e a chi racconta loro storie.