Chi ha seguito con assiduità la storia deisa bene che, nel periodo intercorso fra l’arrivo nei cinema di, ci sia stata una autentica “guerra civile” che non ha coinvolto solo ed esclusivamente le due fazioni del Team Cap e del team Iron Man, ma anche la Marvel Entertainment e i Marvel Studios.

Durante i suoi primi anni di vita, e grossomodo fino a prima che Captain America: Civil War uscisse nelle sale, Kevin Feige e i Marvel Studios dovevano sottostare alle decisioni prese dalla casa madre Marvel Entertainment e dunque al volere del CEO Ike Perlmutter e del comitato creativo presieduto da fumettisti quali Brian Michael Bendis, Dan Buckley e Joe Quesada (in aggiunta al presidente di ME Alan Fine).

All’interno di The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, uno speciale volume edito da Abrams Books tutto incentrato sulla creazione dell’Universo Cinematografico Marvel, Joe Russo racconta (via The Playlist) come il finale di Civil War abbia creato dei pesanti attriti fra le due compagnie e abbia rischiato di venir profondamente modificato.

Nel libro viene spiegato che il Comitato Creativo della Marvel voleva che il film terminasse con uno scontro fra Iron Man e Captain America in cui i due finivano per mettere da parte le loro divergenze per poi combattere dei supersoldati in un sottomarino. Il loro desiderio era quello di dare una svolta più positiva all’epilogo della pellicola rispetto a quello voluto da Kevin Feige e dai Russo che vedeva i due supereroi sanguinanti dopo una lunga ed estenuante battaglia che avrebbe sancito la fine della loro “amicizia”.

Joe Russo racconta:

Continuavamo a dire che non c’era nulla d’interessante in un film come quello. E noi non volevamo dirigerlo. Non eravamo interessati all’ennesima storia di supereroi. Civil War ha dato il via a una vera e propria guerra civile in seno alla Marvel. Ma quando abbiamo tracciato quella linea netta sulla sabbia si è creato un momento in cui l’azienda avrebbe deciso se piegarsi lentamente su di sé fino a raggiungere lo stesso punto dal quale era partita o se iniziare a camminare in un nuovo territorio.

Sappiamo tutti cosa sia successo poi. La Disney è intervenuta stabilendo che i Marvel Studios di Kevin Feige dovevano avere libertà d’azione e non dovevano più rendere conto alla Marvel Entertainment ma ai Walt Disney Studios. Potete recuperare le vecchie puntate di questo racconto cliccando qua, qua e qua.

Scritto da Christopher Marcus e Stephen McFeely, e diretto da Anthony e Joe Russo, Captain America: Civil War è uscito il 6 maggio 2016, in Italia il 4 maggio 2016.

La sinossi:

Captain America: Civil War si svolge subito dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, con Steve Rogers e gli Avengers costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Lagos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

