Dopo anni trascorsi a tenere un profilo molto basso, Joel Silver stava per tornare sulle scene con una serie di progetti cinematografici e televisivi in sviluppo per Amazon tratti dai romanzo noir di Donald E. Westlake su Parker.

Tuttavia, fonti di Variety sostengono che la compagnia abbia licenziato il produttore da due progetti, un film con Mark Walhberg e uno con Jake Gyllenhaal alla luce di “violenza verbale” nei confronti di due dirigenti donne.

Sia fonti di Amazon che gli agenti di Silver negano che ci sia stato un licenziamento diretto e che anzi Silver “abbia portato a termine tutti i suoi doveri“, ma Variety sottolinea di aver appreso da persone interne che Silver avrebbe usato toni molto alti nei confronti del capo del marketing di Amazon Studios e MGM Sue Kroll e della presidente della divisione cinematografica di Amazon Courtenay Valenti alla luce di divergenze creative.

Delle persone vicino a Silver indicano che il produttore non fosse colpevole di violenza verbale, ma che invece avesse esposto le sue preoccupazioni per l’idea di Amazon di utilizzare l’intelligenza artificiale per finire il film Il duro del Road House durante lo sciopero. Un’opzione che Amazon ha smentito completamente su invito del giornale.

Silver avrebbe dovuto lavorare a Play Dirty con il collega e amico Robert Downey Jr., ma di recente l’attore ha abbandonato il progetto, anche se non è chiaro se la mossa sia relativa all’allontanamento di Silver.

