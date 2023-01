Il Duro del Road House: Jake Gyllenhaal e Conor McGregor sul set del reboot

In rete somo approdate delle nuove foto dal set del reboot de Il Duro del Road House, il film diretto da Doug Liman con protagonisti Jake Gyllenhaal (vestirà i panni che, in passato, sono stati indossati dal Patrick Swayze) e Conor McGregor.

Il via libera alla produzione della pellicola è stato dato da Prime Video a inizio agosto. Qua sotto potete ammirare le foto dal set diffuse online da McGregor e da Amy Kaplan:

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>The Mac. The Movies. <a href=”https://t.co/Mbhq8ViQXR”>pic.twitter.com/Mbhq8ViQXR</a></p>— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) <a href=”https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1611749718211559425?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 7, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Photos of Conor McGregor and Jake Gyllenhaal from the "Road House" movie set 📸 <a href=”https://t.co/nCrYMXWehL”>pic.twitter.com/nCrYMXWehL</a></p>— Amy Kaplan (@PhotoAmy33) <a href=”https://twitter.com/PhotoAmy33/status/1612538377601155073?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 9, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Nel cast della pellicola, le cui riprese si terranno nella Repubblica Dominicana, ci saranno anche Billy Magnussen (“No Time to Die”), Daniela Melchior (“The Suicide Squad”), Gbemisola Ikumelo (“A League of Their Own”), Lukas Gage (“The White Lotus”), Hannah Love Lanier (“A Black Lady Sketch Show”), Travis Van Winkle (“You”), B.K. Cannon (“Why Women Kill”), Arturo Castro (“Broad City”), Dominique Columbus (“Ray Donovan”), Beau Knapp (“Seven Seconds”) e Bob Menery. Road House sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutti i territori in cui è fruibile la piattaforma.

Il film originale è stato diretto da Rowdy Herrington è aveva Patrick Swayzenei panni del protagonista. Già nel 2013 pareva che la MGM fosse al lavoro sul remake di Il Duro del Road House. Questa produzione s’inserisce nella politica di riavvio di popolari pellicole dell’ex major messa in atto dopo l’acquisizione della MGM da parte di Amazon.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!