Ospite a This Morning sul canale ITV, Joely Richardson (Anonymous, La carica dei 101, Il patriota, The Gentlemen) ha parlato dei suoi ultimi progetti da Netflix a Disney+ raccontando la difficoltà del tornare al lavoro ripartendo quasi da zero una volta superati i 50 anni.

Richardson non ha avuto problemi a parlare del grande problema di ageismo a Hollywood per quanto riguarda le donne, argomento già affrontato in questi giorni da molte altre sue colleghe, raccontando quanto, una volta superata l’età che ti rende “desiderabile”, fai fatica a trovare lavoro:

Quando la mia agente si è ritirata per potere stare con i suoi figli, ho dovuto cercarne un’altra, e lì mi sono scontrata con la dura realtà del fatto che nessuno mi volesse più. Potevo avere tutte le nomination ai Golden Globe, premi e tutto il resto della baracca, ma niente, nessuno voleva una donna sopra i 50 anni. Una volta trovati i miei nuovi agenti, sono riuscita a inserirmi come potevo e ovunque riuscivo, anche con piccoli ruoli, da The Sandman a Lady Chatterley per Netflix (questa volta nei panni della vecchia cameriera), cercando di tornare in ogni modo a farmi notare affinché potessi tornare a lavorare e ad avere ruoli come si deve. Cosa che alla fine, dopo molto duro lavoro, è successa.

