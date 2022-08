John Carpenter rivela qual è l’horror contemporaneo che ha davvero apprezzato

In un’intervista concessa al New Yorker, John Carpenter, l’acclamato autore di pellicole che hanno fatto la storia del cinema, ha svelato qual è l’horror contemporaneo che ha davvero apprezzato.

Quando gli viene chiesto se riesce a tenersi aggiornato con le varie pellicole horror in uscita, il regista spiega che cerca di farlo nei limiti del possibile per poi complimentarsi con Tomas Alfredson per il suo Lasciami entrare, pellicola uscita nel 2008 e adattamento dell’omonimo romanzo di John Ajvide Lindqvist:

Uno davvero grandioso che è uscito in questi anni è Lasciami entrare. Ho pensato che reinventasse davvero i film sui vampiri e lo ammiro molto per quello che ha fatto.

FONTE: The New Yorker