John Carpenter e i videogame, da quello che vorrebbe adattare, Dead Space, ai problemi con The Last of Us II

John Carpenter, impegnato in questi giorni nella promozione stampa di Halloween Ends di cui è produttore e autore della colonna sonora insieme a suo figlio Cody, ha spiegato in più occasioni perché abbia smesso di dirigere film, un’attività che giudica estremamente stressante, e perché ormai da qualche anno abbia iniziato a trascorrere il suo tempo giocando ai videogames.

E non a caso, la chiacchierata che il leggendario filmmaker ha fatto con AV Club di recente è praticamente tutta incentrata sul suo rapporto con la forma d’intrattenimento citata. Nel corso del botta e risposta, John Carpenter ha rivelato qual è il gioco che amerebbe adattare per il grande schermo. Trattasi di Dead Space, il ben noto vieogame pubblicato dalla Electronic Arts e sviluppato dall’ormai defunta Visceral Games.

JC: Non mi piacciono le cose che scappano fuori all’improvviso minacciando il mio personaggio. Non minacciatelo! Voglio sopravvivere. Un sacco di titoli ti penalizzano quando muori. Uno degli aspetti che amo di Fallout è che non lo fa quando succede. Puoi morire di continuo in una missione. Mi piace.

Nell’intervista con AV Club, John Carpenter finisce anche a parlare di The Last of US II, rivelando di essere rimasto bloccato e di non essere riuscito a proseguire:

AVC: Hai cominciato a giocare con i videogiochi con Sonic. Ci sono altri vecchi titoli sui quali torni spesso?

JC: Certo. Jak and Daxter. te lo ricordi? Lo amo. Specialmente il primo.

AVC: Interessante specie perché lo studio che l’ha realizzato poi è finito a fare The Last of Us. L’hai giocato?

JC: Sì. Ma sono rimasto bloccato con The Last of Us II. Non riesco ad azionare i generatori. È frustrante

AVC: Comprensibile.

JC: Ma non è giusto! Volevo andare avanti! Ma non ci sono riuscito.

AVC: C’è in lavorazione una serie TV di The Last of Us…

JC: Una serie Tv di The Last of Us? Wow!

AVC: Sì, la sta facendo HBO.

JC: Mi prendi in giro? È incredibile.

AVC: È curata da Craig Mazin che ha fatto Chernobyl.

JC: cavoli, Chernobyl era grandiosa.