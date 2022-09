John Carpenter dalle sue paure allo “stress” provato lavorando dietro la macchina da presa

Recentemente, il grande regista John Carpenter, assente sul grande schermo ormai dal lontano 2010, ha concesso una lunga intervista al The New Yorker. In quest’occasione, ha svelato qual è l’horror contemporaneo che ha davvero apprezzato, ma ha anche raccontato alcuni aneddoti su di sé e sui suoi lavori. Vi riportiamo le principali curiosità emerse.

Le paure di John Carpenter

Domanda ormai classica quando si ha a che fare con un regista di film horror è quella relativa a quali siano le cose che lo spaventino di più.

Carpenter risponde così:

Da piccolo avevo paura di tutto. Tutto mi terrorizzava. [Crescendo] l’ho sconfitta. Tutta la mia vita è stata incentrata sulla conquista della paura e sulla sua gestione, sia a livello personale che professionale. Una delle cose che ho fatto personalmente per vincere le mie paure è stata diventare pilota di elicotteri. Ho preso la licenza di pilota commerciale e l’ho fatto solo perché ho pensato: “Se devo fare film sui duri, è meglio che lo diventi anch’io per un minuto“. È una cosa piuttosto impegnativa da fare, pilotare un elicottero.

Lo stress del lavoro come regista

Alla domanda su quale sia il suo più grande film realizzato in termini di budget o di portata della produzione, il regista risponde “Probabilmente Fuga da Los Angeles“, per poi precisare:

È meglio avere risorse che non averne, se si deve fare qualcosa. Voglio dire, fare film è la stessa cosa. Tutto è stressante, a basso o ad alto budget. Non importa. Tutto induce stress e provoca l’invecchiamento di un regista. Provoca un sacco di problemi, un sacco di tsuris, se vogliamo.

Questa situazione è continuata fino a quando ha sentito la necessità di smettere in quanto “lo stress era diventato opprimente”:

In Fantasmi da Marte ero esausto. Ricordo di aver visto un dietro le quinte e di essermi visto sul set mentre lavoravo, seduto alla sessione di registrazione. Dio, come ero invecchiato. Stanco e vecchio. E ho pensato: “Non posso più farlo“. Era troppo duro. Per me non ne valeva più la pena. E non volevo dire questo dei film. I film sono il mio primo amore, la mia vita.

Kurt Russell nei panni di Elvis

Passando a ritroso la sua filmografia, la chiacchierata si concentra poi su Elvis, il re del rock, biopic uscito nel 1979 che all’epoca passò abbastanza inosservato, ma che ora è tornato alla ribalta, dopo l’uscita del film di Baz Lurhmann. Di questa esperienza, Carpenter non conserva un bel ricordo:

[Kurt Russell, interprete del protagonista] era stato scritturato prima che io fossi il regista. Era seduto lì come Elvis, e non riuscivano a trovare nessuno che volesse dirigere questa cosa perché sembrava un disastro. E, beh, io ero troppo stupido, così ho detto di sì. Le sembrava Elvis? Beh, è un attore. È diventato Elvis. Non si trattava di assomigliare a lui. Non gli assomigliava particolarmente. Ma Kurt è un imitatore naturale. Forse Kurt è La Cosa.

FONTE: The New Yorker