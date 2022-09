John Cena, celebre wrestler diventato attore ha ufficialmente stabilito il Guinness World Record per il maggior numero di desideri esauditi da una singola persona, ben 650, per la fondazione Make-A-Wish, in oltre 40 anni di storia dalla sua creazione. L’associazione, fondata nel 1980 a Phoenix, aiuta a esaudire i desideri dei bambini, di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 18 anni affetti da una malattia grave, tra cui anche l’incontro con una celebrità a loro scelta.

Cena si era unito alla fondazione nel 2002, pochi anni dopo aver iniziato la sua carriera di wrestler professionista. Con l’aumento della sua popolarità (16 titoli di campione del mondo) sono cresciute anche le richieste dei bambini di esaudire i loro desideri. Parlando dell’importanza di questa sua attività, l’attore ha commentato: “Voglio che i bambini abbiano un’esperienza che rimanga con loro per sempre. Non voglio mai che questi o le loro famiglie siano trattati in modo da sentirsi in contrasto con qualsiasi cosa“.

Ricordiamo che l’attore, dopo essere apparso di recente in The Suicide Squad – Missione suicida [LEGGI LA RECENSIONE] è protagonista della serie spin-off The Peacemaker, andata in onda negli Stati Uniti su HBO Max ma ancora inedita nel nostro Paese. Trovate tutte le informazioni sullo show nella nostra scheda.

FONTE: THR