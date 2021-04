Secondo quanto riportato da Deadline (Into Darkness – Star Trek) faranno parte del cast di Don’t Make Me Go, una nuova dramedy targata Amazon Studios.

Hannah Marks è stata scelta per dirigere il progetto che seguirà la storia di un padre single che decide di coinvolgere la figlia adolescente in un viaggio per ritrovare la madre da cui si era separato, mentre l’uomo cerca di insegnare alla ragazza tutto ciò di cui potrebbe avere bisogno per affrontare la vita.

Vera Herbert si è occupata della sceneggiatura. Donald De Line, Leah Holzer e Peter Saraf saranno invece i produttori del film.

Le riprese di Don’t Make Me Go inizieranno il mese prossimo in Nuova Zelanda.

Negli scorsi anni abbiamo visto John Cho in progetti cinematografici come The Grudge, Between Two Ferns: Il film, The Oath, Searching, A Happening of Monumental Proportions, Literally, Right Before Aaron, Gemini, Columbus, Star Trek: Beyond, Get a Job, Grandma, Zipper, Into Darkness – Star Trek, Io sono tu e in Total Recall – Atto di forza.

