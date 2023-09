John Wick è uscito con il suo quarto capitolo a marzo 2023. La decisione di proseguire il franchise non era però scontata. Parte delle motivazioni risiedono nel fatto che sia Keanu Reeves che il regista Chad Stahelski avevano sentito di aver deluso i fan con il finale del terzo episodio.

John Wick 3 (2019) si concludeva con il protagonista che, dopo essere caduto dal tetto dell’albergo, giurava di vendicarsi della Grande Tavola. Racconta Stahelski nel podcast Happy, Sad and Confused:

Abbiamo fatto il terzo film e poi pensavamo di aver davvero finito. E poi ancora, accadeva un anno dopo, io e Keanu ci siamo sentiti come se avessimo deluso tutti con la fine del numero tre. Penso sia stato ben accolto, ma le persone amavano davvero John e pensavano: “Che ca–o ragazzi? È stato un finale d’azione, fantastico. Ma okay, che ca–o? Difficile parlare della mitologia qui e non l’avete davvero conclusa.” Così abbiamo iniziato a parlare sempre di più e abbiamo sentito che non avevamo lasciato tutto quello che avevamo sul tavolo.