Ospite del podcast di The Hollywood Reporter, Chad Stahelski, regista di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato alcuni aneddoti sulle riprese della scena ambientata sui 270 gradini che conducono alla basilica del Sacro Cuore di Parigi. Ecco le sue parole:

Stavamo facendo dei sopralluoghi in cima al Sacro Cuore, il sole era appena tramontato. Abbiamo guardato le scale dalla cima e ci siamo detti: “Oh, qualcuno sta scendendo“. Letteralmente: non solo sta scendendo, ma faremo combattere John Wick per risalire. Lo butteremo giù e poi faremo in modo che lui e Caine, il personaggio di Donnie [Yen], facciano come Butch Cassidy e Sundance Kid [protagonisti del film Butch Cassidy] e arrivino in cima… Realizzeremo la musica e lo faremo sembrare un western. Lo faremo combattere fino in cima e lo faremo legare solo per vedere chi si uccide in cima.